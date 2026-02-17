◇卓球世界選手権ロンドン大会団体戦男女日本代表国内選考会（2026年2月17日羽曳野市立総合スポーツセンター）決勝トーナメントが行われ、女子は昨年のインターハイを制した面手凛（山陽学園高）が優勝した。準決勝では優勝候補だった長崎美柚（木下アビエル神奈川）を3―1で下し、決勝では高森愛央（四天王寺高）との高校生対決に3―0で勝利。初の代表入りを決めた。勢いに乗る18歳は「日本のトップ選手がたくさん来て