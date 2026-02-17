バンクーバー五輪男子フィギュア代表でプロスケーターの織田信成氏が１７日、ＴＢＳ系「ひるおび！」に生出演。あまりに泣きすぎて、ついに専用ティッシュが用意された。ミラノ・コルティナ五輪では、フィギュアスケートペアで、りくりゅうペアこと、木原龍一・三浦璃来が大逆転金メダルを獲得。ＳＰでは信じられないリフトのミスがあり、木原がショックのあまりずっと泣いていたというが、困難な精神状態を乗り越えて、見事金