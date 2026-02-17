読売テレビの佐藤佳奈アナウンサー（29）が17日、「第15回ytv漫才新人賞決定戦」（3月1日）の記者会見で司会を務めた。過去、銀シャリや霜降り明星らを世に送り出した決定戦（3月1日）には、予選ラウンドを勝ち上がった7組の若手漫才師が登場。予選突破を早く決めた順に決定戦の出番を選び、タチマチ、生姜猫、ぎょうぶ、ぐろう、マーメイド、シカノシンプ、天才ピアニストの順に決定した。佐藤アナはお笑いコンビ、ブラックマヨネ