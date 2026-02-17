新潟市保健所は2月17日、新潟市中央区の飲食店で食中毒が発生したことを発表しました。新潟市保健所によりますと、食中毒が発生したのは新潟市中央区西堀前通にある飲食店「しゅん咲」です。飲食店を利用した人から「2月7日に3人で飲食店を利用したところ、9日から下痢・吐き気の症状を呈した。同行者も同時期から体調を崩している」と2月13日に保健所に連絡があったということです。保健所の調査の結果、2月6日から10日の間にこの