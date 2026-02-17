現代の「キッチンカー」を先取りした“早すぎた”名車自動車メーカーが将来のビジョンや技術力をアピールする場であるモーターショー。そこでは数多くのコンセプトカーが発表され、来場者の夢をかき立てます。なかには、市販化を前提としない実験的なモデルでありながら、その魅力的な提案により、後になって価値が再評価される”隠れた名作”が登場することがあります。【画像】超かっこいい！ これがガルウイングドア採用の