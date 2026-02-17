デザイン＆ディスプレイオーディオを刷新 燃費も向上三菱ふそうは2026年2月16日、新型小型トラック「キャンター」を発表しました。同日より発売しています。キャンターは1963年から販売している小型トラックです。小型トラックの定番として非常に長く支持されており、インドネシアをはじめとする東南アジア地域でも展開されています。【画像】超カッコイイ！ これが三菱ふそう「新型キャンター」です！ 画像で見る（30枚以