消防によりますと、きょう（17日）午後4時前、倉敷市真備町箭田で「家が燃えている」と付近の人から消防に通報がありました。消防車など7台が現場に向かい消火作業が行われ、通報から約50分経った午後4時40分ごろ火災は鎮圧状態になりましたが、鎮火には至っていないということです。 【写真を見る】【速報】「激しい炎と煙」倉敷市真備町で建物火災消防が消火作業中 警察によりますと、現在のところ、けが人などの情報は確認