小祝さくらのスタッフが公式インスタグラムを更新。ハワイのゴルフ場のクラブハウスにあるプールを楽しむ小祝の姿を動画で投稿した。【動画】「クロール3カキで終わりですか」 小祝さくらの貴重な水泳姿最初に「今年の合宿もホアカレイカントリークラブさんにお世話になりました」「スタッフの皆さんがとても親切にしてくださり練習へ行くのが楽しかったです」「綺麗なコースと広い練習場で沢山練習させていただきありがとうござい