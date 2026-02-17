タレントのMEGUMI（44）が16日深夜放送のテレビ朝日「MEGUMIママのいるBar」（月曜深夜2・17）に出演。グラビア界で生き残る術について語った。この日は現役人気グラビアアイドルの森脇梨々夏、工藤理子、榎原依那がゲスト出演。森脇は人気の指標について「デジタル写真集の売り上げが大切と聞く」と明かした。MEGUMIが「昔のグラビアはアンケートで。“誰が出てたから買ったんですか？”ってめちゃくちゃアナログでやっていた