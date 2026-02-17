タレントの小倉優子が16日に自身のアメブロを更新。美容室へ行くことを報告し、ヘアカット後のツヤツヤになった姿を公開した。【映像】小倉優子、大福を入れた長男への手作り弁当この日、小倉は「ボサボサ」というタイトルでブログを更新。「今日は、美容室なのでヘアアイロンもしませんでした」と美容室へ行く前の自身の姿を公開し「今からサラサラになります」と報告。着用しているニットについて「三色持っていてこの白のニ