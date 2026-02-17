ブルペンで投球練習する大勢＝宮崎3月のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に臨む日本代表の強化合宿が17日、宮崎市のひなたサンマリンスタジアム宮崎で行われ、抑え候補の大勢（巨人）や高橋宏（中日）、藤平（楽天）、伊藤（日本ハム）がブルペンで精力的に投球した。打撃練習で近藤（ソフトバンク）や森下（阪神）が豪快な柵越えを放った。宮崎市で24日まで合宿を行い、大谷（ドジャース）ら米大リーグ勢の多くは終