プロ野球・広島は17日、滝田一希投手が左肘手術を受けたことを発表しました。滝田投手が受けたのは、靭帯再建術(通称：トミー・ジョン手術)と骨棘切除術。群馬県内の病院で手術を終えており、復帰時期は未定となっています。2023年ドラフト3位で星槎道都大から広島に入団した滝田投手。2年目の昨季は、2軍で主にリリーフとして28試合に登板し、1軍でも7試合のリリーフ登板で防御率2.16をマークしました。