自民党の新人議員研修会が１７日、都内の自民党本部で開催された。８日投開票の衆院選で自民党は３１６議席を獲得し、６６人の新人議員が誕生していた。研修会には鈴木俊一幹事長、斎藤健中央政治大学院学院長代行らが出席し、国会議員としての心構えや広報関係について話をした。過去の新人議員教育は派閥がその役割を担っていたが、麻生派以外の派閥は解散。今回の研修会は第１回となっており、今後も行われるという。終了