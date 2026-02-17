香川県丸亀警察署 丸亀警察署は17日、丸亀市綾歌町に住む水道作業員の男（22）を覚せい剤取締法違反の疑いで逮捕しました。 警察によりますと、男は2025年11月3日ごろ、香川県内もしくは周辺の地域で、覚せい剤若干量を使用した疑いが持たれています。 警察が尿検査などをして容疑が固まったため逮捕しました。警察の調べに対し、男は「間違いありません」と容疑を認めているということです。