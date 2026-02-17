ドル円１５２．８５近辺、ユーロドル１．１８４５近辺＝ロンドン為替 ロンドン朝方は、円相場主導の展開が継続。ドル円は一時152.85レべルと本日の安値を更新。ユーロ円は181.03レベル、ポンド円は208.05レベルなどに本日の安値を更新している。ユーロドルは1.1836レベルまで軟化したあと、足元では1.1845付近で推移している。 USD/JPY152.87EUR/JPY181.07EUR/USD1.1845