女優の大原優乃が１７日、東京・新宿紀伊国屋ホールで舞台「つかこうへい十七回忌特別公演『熱海殺人事件』ラストメッセージ」（演出・中江功氏、１４日から３月２日まで）の公開ゲネプロを行った。劇作家・つかこうへいさん（２０１０年死去、享年６２）による１９７３年初演の名作で、熱海で起こった殺人事件を捜査する刑事を描いた物語。大原は元ＡＫＢ４８の村山彩希（ゆいり）とのダブルキャストで、捨て身の潜入捜査を行