参院の立憲民主党の斎藤嘉隆国対委員長は17日、新年度予算案を巡り、与党側から年度内成立を目指す声が出ていることについて、「国会の自殺行為だ。あり得ない」と批判した。斎藤氏は、「1ヶ月間で衆院も参院も予算案を通すことになれば、1月に通常国会を招集する必要がない」とした上で、「それがベースになって、今後どんな無理な案件や日程もまかり通ることになる」と指摘した。さらに、「独善的でない偏りのない国会審議という