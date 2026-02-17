株式会社エアロネクストは2026年2月17日、JAXA（宇宙航空研究開発機構）の研究開発（製作）「海洋浮遊物回収支援ドローンの設計・製作」の公募において、業務を受託したと発表しました。期間は2026年1月から2026年3月までです。宇宙からの帰還カプセルを「空」から探すJAXA宇宙科学研究所（ISAS）は、観測ロケット実験で得たデータや装置を回収するため、観測ロケット実験データ回収モジュール「RATS」を開発・運用しています。観