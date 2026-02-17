フィギュアスケート北京オリンピック™団体銀メダリスト、女子シングル4位入賞の樋口新葉（25）がミラノ・コルティナ五輪、女子シングル（日本時間18日）の見どころを紹介。【競技日程・日本代表一覧】ミラノ・コルティナ冬季五輪が開幕、前回大会の過去最多メダル数「18」に並ぶ今大会、フィギュアスケートの日本勢は団体銀、男子シングル銀（鍵山優真）・銅（佐藤駿）、三浦璃来＆木原龍一の“りくりゅう”ペアが悲願の金メ