特別国会が18日に召集されるのを前に、高市首相が新年度予算案の年度内の成立を呼びかけました。高市首相は、自民党の役員会に出席し「国民と約束した政権公約を礎に結束し、結果を出すことが重要だ」と述べました。その上で、衆議院選挙の実施で4月以降にずれ込む可能性がある新年度予算案について「今年度末（3月末）までに成立が必要だ。野党にも積極的に協力を呼びかけてほしい」などと強調しました。18日に召集される特別国会