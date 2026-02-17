アメリカのトランプ大統領は、イランの核開発をめぐり17日に行われるイランとの高官協議について、「間接的に関与する」と明らかにしました。アメリカ・トランプ大統領「（イランとの）協議には間接的に関与する。非常に重要な協議になる」トランプ大統領は記者団に対し、17日にジュネーブで予定されているイランとの2回目の高官協議について、間接的に関与すると述べました。ただ、具体的な対応については明らかにしませんでした