○経済統計・イベントなど ００：００米・ＮＡＨＢ（住宅建築業者協会）住宅市場指数 ０２：４５米・バーＦＲＢ（連邦準備理事会）理事が講演 ０８：５０日・貿易統計（通関ベース） ０９：３０豪・賃金指数 １６：００英・消費者物価指数 １６：００英・小売物価指数 １６：１５日・訪日外国人客数 １６：４５仏・消費者物価指数（改定値） ２１：００米・ＭＢＡ（抵当銀行協会）住宅ロ