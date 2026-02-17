5月8日に公開されるジャファル・パナヒ監督の新作映画『シンプル・アクシデント／偶然』の本予告と本ポスターが公開された。 参考：カンヌ映画祭最高賞受賞ジャファル・パナヒ『シンプル・アクシデント／偶然』5月8日公開 本作は、不当に刑務所に投獄された人々が復讐を果たそうと試みる姿を描いた復讐劇。パナヒ監督自身が二度にわたって投獄された経験と同房で出会った人々のリアルな声から着想を得て物語へ織り込