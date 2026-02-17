ステムリムは１７日の取引終了後、塩野義製薬へ導出済みの再生誘導医薬開発候補品レダセムチドについて、カナダで軟骨疾患に対する新規治療に関する用途特許が登録されることになったと発表した。軟骨は自己修復能が乏しく、疾患が慢性化・進行性になりやすい。レダセムチドの静脈内投与により骨髄由来の間葉系幹細胞（ＭＳＣ）を損傷部位へ集積させることで、膝関節内の軟骨損傷部で組織修復・再生が促進されると考えられている