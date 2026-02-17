三陽は、Lofree DOTシリーズの新色としてキーボード「Lipstick」とテンキーパッド「Lipstick Tri-Mode ワイヤレステンキーパッド」の国内販売を公式ECサイト「Lofree Japan」で2月16日に開始した。クラシックな5色のリップスティックをモチーフにしたビジュアルと、本格的なメカニカルスイッチを採用し、心地よい打鍵感が特徴。キーボードとテンキーパッドの2種展開で、デスク環境を華やかに仕上げる。●名作リップ×デザイン性