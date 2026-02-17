【その他の画像・動画等を元記事で観る】 大人気オーディション番組発、最注目のグローバルボーイズグループ日韓合同オーディションプロジェクト『Nizi Project Season 2』から誕生したグローバルボーイズグループNEXZが、『CanCam』4月号（2月20日発売）に初登場する。 ■朝・昼・夜…NEXZとの妄想シェアハウス24時 2024年のデビュー以降、「グラミー賞」を主宰