【その他の画像・動画等を元記事で観る】 山下美月が2月20日発売の『CanCam』4月号通常版、“きれいめお姉さん”特集号表紙に登場する。 ■洗練された佇まいと凛とした眼差しで魅了 ライフステージが変わる春は、おしゃれもメイクも欲張りにバージョンアップ。『CanCam』4月号では「春こそ、きれいめお姉さんに転生するチャンス！」と題し、大人っぽくて女っぷりもいい“新しいワタシ”に出会える大特集を届ける。