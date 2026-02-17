17日15時45分、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日清算値比290円安の5万6610円で取引を終えた。出来高は2万821枚だった。この日の日経平均株価の現物終値5万6566.49円に対しては43.51円高。 株探ニュース