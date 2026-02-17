17日15時45分、TOPIX先物期近2026年3月限は前日清算値比24ポイント安の3772ポイントで取引を終えた。出来高は3万4365枚だった。この日のTOPIXの現物終値3761.55ポイントに対しては10.45ポイント高。 株探ニュース