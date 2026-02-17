17日15時45分、JPX日経インデックス400先物期近2026年3月限は前日清算値比215ポイント安の3万4025ポイントで取引を終えた。出来高は2209枚だった。この日のJPX日経インデックス400の現物終値3万3990.75ポイントに対しては34.25ポイント高。 株探ニュース