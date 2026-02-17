17日15時45分、東証REIT指数先物期近2026年3月限は前日清算値比7.5ポイント安の1977ポイントで取引を終えた。出来高は123枚だった。この日の東証REIT指数の現物終値1989.45ポイントに対しては12.45ポイント安。 株探ニュース