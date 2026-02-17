鹿島は17日、鹿嶋市内のクラブハウスで全体練習を行った。昨年4月から長期離脱していたFW師岡柊生が部分合流。リラックスした表情で、ボール回しやビルドアップのメニューに取り組んだ。DF関川、DF安西に続く長期離脱者の帰還に、鬼木監督は「やっぱりうれしい。みんなの中にいるのと、一人でやっている時の表情は全然違う。ボール回しでも彼らしいトリッキーな良さが見られた。面白い選手だし、鹿島に必要不可欠な選手になって