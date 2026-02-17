宮崎合宿で初ブルペン入り…指揮官は「すごく状態はいい」と太鼓判野球日本代表「侍ジャパン」の井端弘和監督は17日、宮崎合宿の練習を終えて報道陣の取材に応じた。この日、今回の合宿で初めてブルペン入りした高橋宏斗投手（中日）について言及。「すごく状態はいい」などと、その仕上がりを絶賛した。指揮官は、昨秋のキャンプとこの日の投球練習を比較し、「やっぱり制球力は上がったなというふうに思いましたし、ボールの