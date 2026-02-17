元日本代表で2006年のトリノ五輪に出場した成田童夢さん（40）が26年2月15日、自身のインスタグラムを更新。番組出演を報告するとともに、フィギュアスケート元世界女王の安藤美姫さん（38）、14年のソチ五輪銀メダリストの葛西紀明選手（53）との3ショットを投稿した。「最高に楽しい収録に」成田さんは番組出演で「レジェンド#葛西紀明さん、そして#安藤美姫さんとご一緒させていただき、最高に楽しい収録になりました」とつづっ