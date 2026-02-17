福岡市は17日、中央区の保育施設で感染性胃腸炎の集団発生が起きたと発表しました。園児10人が症状を訴えています。福岡市によりますと、14日から16日までに1歳から4歳までの園児10人が嘔吐や下痢、発熱の症状を訴えました。このうち、1人からノロウイルスが検出され、市は感染性胃腸炎の集団発生とみています。重症の園児はおらず、全員、快方に向かっているということです。ノロウイルスは汚染された二枚貝などを生や不十分な加