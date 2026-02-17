水上恒司主演映画『TOKYO BURST-犯罪都市-』の公開日が5月29日と決まった。また、水上演じる主人公の“最強のバディ”をユンホ（東方神起）、2人の“最狂”の敵役を福士蒼汰とオム・ギジュンが演じることが発表され、特報映像が解禁となった。【動画】史上最悪のバディと最狂の犯罪集団が激突！本作は、マ・ドンソクが製作・主演を務め、韓国で累計動員4000万人を突破しているメガヒットシリーズ『犯罪都市』を、内田英治監督