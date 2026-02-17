◆スポーツ報知・記者コラム「両国発」誇り高きエースナンバーが継承された瞬間だった。サッカーＪ１東京Ｖがホームで迎えた百年構想リーグ開幕・水戸戦には、レジェンドＯＢ・ラモス瑠偉氏（６９）が来場していた。３―１で勝利した試合後。自身の現役時代の代名詞、背番号「１０」を今季から継承し、２アシストの主将ＭＦ森田晃樹（２５）と対面すると、抱き寄せてハグを交わし、思いを伝えた。「１０番の背中を見たくて今日