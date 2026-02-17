国際スキー・スノーボード連盟（ＦＩＳ）フリースタイルスキー・エアリアル・ワールドカップ（Ｗ杯）雲頂大会の混合団体決勝で、李天馬（り・てんば）、斉広璞（せい・こうはく）と共に中国第１チームのメンバーとして出場し、金メダルを獲得した徐夢桃（じょ・むとう）。（２０２５年１２月２１日撮影、北京＝新華社配信／武殿森）【新華社ミラノ2月17日】ミラノ・コルティナ冬季五輪のフリースタイルスキー競技では、計15個の