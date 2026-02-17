ロックバンド「ゴダイゴ」が17日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。リーダーでキーボードのミッキー吉野（74）がヒット曲について語った。今年の4月1日にデビュー50周年を迎えるゴダイゴは「ガンダーラ」「ビューティフル・ネーム」「銀河鉄道999」などのヒット曲で知られている。司会の黒柳徹子が「この3曲を分析したら、ヒット曲を書けるようになるって誰かが言ったっていう」と話を振ると