俳優の山下美月が、20日発売の雑誌『CanCam』4月号（小学館）通常版の表紙を飾る。【写真】運転席で大人の色気を醸し出す山下美月同号は「春こそ、きれいめお姉さんに転生するチャンス！」をテーマにした“きれいめお姉さん”特集号。専属モデルの山下は、デコルテラインがまぶしい黒のオフショルダートップスをまとい、大人の色気と気品を感じさせるビジュアルを披露している。表紙では、きれいめピンクメイクやゴールドジュ