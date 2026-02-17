人身事故の影響で一部区間で運転を見合わせていた西武新宿線は先ほど、全線で運転を再開しました。西武鉄道によりますと、午後3時17分ごろに東京・中野区の都立家政駅で発生した人身事故の影響で、西武新宿線は西武新宿駅から上石神井駅の間の上下線で一時運転を見合わせていましたが、午後4時16分ごろに全線で運転を再開しました。遅れや運休が発生しているということです。