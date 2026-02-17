１月下旬にロングヘアをばっさり切り、ショートに激変した姿を公開した歌手・華原朋美が１７日、ＳＮＳを更新。５歳の息子と旅行し、日焼けした姿を公開した。「ちょい旅行きました」「レストランデートしちゃいましたピアス付ければ良かったかなっ」「＃日焼け＃ちょい旅＃暑かった＃息子」などと記し、こんがり日焼けした姿での息子との２ショットをアップした。ショートにした華原は髪をオールバック風にしており