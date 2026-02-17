―［その判決に異議あり!］― あおぞら銀行の行員が内部通報後に受けた懲戒・降格や長期の隔離配置を巡り、東京高裁は1月22日、隔離配置をパワハラと認定。不当な人事も無効として、慰謝料など約840万円の支払いを命じ1審の判断を覆した。“白ブリーフ判事”こと元裁判官の岡口基一氏は、「あおぞら銀行内部通報者不当人事訴訟」について独自の見解を述べる（以下、岡口氏の寄稿）。◆内部告発者は見殺しにされる？自分の直属