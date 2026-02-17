私たちの日常に、未知との遭遇への喜びや希望の光を宿してくれるのはクリエイションの力。第29回目となる、FASHION HEADLINEのクリエイター連載「Our Fashion Story」は、ジバンシィ（GIVENCHY）にフィーチャー。クリエイティブ・ディレクター、サラ・バートンのもとで展開される新たな章として、女性の強さと存在感を見つめたコレクションです。構造的なテーラリングと抑制された造形を通して描かれるのは、装飾ではなく存在その