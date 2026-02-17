ソフトバンクは16日、次世代AIインフラの計算資源として「AMD Instinct」GPUを活用するための検証を、AMDと共同で開始した。 オーケストレーターによるAMD Instinct GPUの制御 ソフトバンクはAMDと連携し、「オーケストレーター」の拡張機能を開発した。この拡張機能は、AMD Instinct GPUが備える、1台のGPUを複数の論理デバイスとして利用できるようにする機能を活用したもの。