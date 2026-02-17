大阪の降水量が平年比の約半分となるなど、太平洋側を中心に全国的に降水量が少ない状態が続いていることから、気象庁は１７日、「北・東日本太平洋側と西日本の少雨に関する全般気象情報」を発表しました。気象庁によりますと、低気圧の影響を受けにくかったことから、東日本太平洋側と西日本では去年１１月中旬から、北日本太平洋側では今年１月上旬から、降水量の少ない状態が続いています。気象庁は、少雨は今後も続くと