石川県白山市を流れる手取川に油が混入し、金沢市など県内13の自治体への水道水の供給が一時停止した問題で、支流近くにある事業所からおよそ100リットルの油が流出していたことが分かり、県が関連を調べています。県によりますと、支流の直海谷川の周辺で聞き取り調査を行ったあと、近くにある事業所から油が流出したと報告を受け、きのう県の職員が現地を確認したということです。流出した油の量はおよそ100リットルとみられ、油