あす特別国会が召集されるのを前に衆議院選挙の圧勝で多くの新人議員「高市チルドレン」が誕生した自民党は、研修会を行っています。【映像】自民党本部で開かれた新人研修会の様子自民・鈴木幹事長「これだけの議席を頂きました、かえってですね。マスメディアをはじめ国民の皆様方からは厳しい目が向けられることになるんだと思います」自民党は、戦後最多の316議席を獲得し、初当選の議員は66人に上ります。あすの召集を