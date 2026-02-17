キリングループでワインなどを手掛ける「メルシャン」は、日本での使用が認められていない食品添加物が使われていたとして、およそ4万本を自主回収すると発表しました。【映像】日本で不認可の食品添加物を使用か回収するのは、チリ産のワイン「フロンテラスパークリングロゼ缶・280ml」「フロンテラアイスロゼローズ缶・280ml」「フロンテラロゼ瓶・750ml」の3商品です。発売以降、あわせておよそ62万本が出荷されてきまし