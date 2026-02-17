東京映画記者会（スポーツ報知など在京スポーツ７紙で構成）が選ぶ「第６８回（２０２５年度）ブルーリボン賞」の授賞式が１７日、都内で行われた。１６日現在で観客動員数１４１５万２４０９人、興行収入２００億８５１万９０００円を記録し、邦画実写の歴代興収記録を２２年ぶりに更新した大ヒット映画「国宝」が作品賞に選ばれ、李相日監督（５２）が黒のスーツに青のネクタイで登壇した。李監督にとっては２００６年度の